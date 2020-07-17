ضبط سيدتين بالاسماعلية بحوزتهما كيلو جرام ونصف من مخدر البانجو 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما إحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد.. فقد تمكنت إدارة تأمين المجرى الملاحى بالإسماعيلية بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بالجيزة) حال مرورها بمعدية الأفراد بالمجرى الملاحى، وبحوزتها (ثلاث لفافات بداخلها نبات البانجو المخدر وزنت حوالى واحد كيلو جرام تقريباً – مبلغ مالى– هاتف محمول).

كما تم ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بالإسماعيلية) حال مرورها بمعدية الأفراد بالمجرى الملاحى بالإسماعيلية، وبحوزتها ( عدد 2 لفافة بداخلهما نبات البانجو المخدر وزنت 500 جرام تقريباً – مبلغ مالى– هاتف محمول).

وبمواجهتهما إعترفتا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة بيع المواد المخدرة، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.