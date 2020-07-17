ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاجه ملابس رياضية غير مطابقة للمواصفات 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لجرائم الغش التجارى .. فقد وردت معلومات لمباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية مفادها قيام (مالك مصنع لإنتاج الملابس الرياضية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العبور) بإنتاج وتصنيع الملابس الرياضية المغشوشة والمقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر ومُعاد تدويرها "بدون أوراق أو مستندات"، وإستخدام علامات تجارية مملوكة لكبرى شركات الملابس الرياضية، ووضعها على المنتج النهائى تمهيداً لبيعها وطرحها بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباحاً غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على الآتى :-45 ماكينة للتصنيع.5 وحدات قص كهربائى.300 طاقم رياضى تحت التجهيز والتصنيع.400 طاقم وقطعة ملابس "منتج نهائى" متنوعة.وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.