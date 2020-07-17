ضبط 6 أشخاص أثناء شراء قطعة أثرية "مقلدة" قيمتها 2 مليون جنيه

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تجمع عدد من الأشخاص أمام إحدى المقاهى الكائنة بدائرة القسم، بشكل يدعو للشك والريبة.

بالإنتقال والفحص تبين تواجد كل من:

· طرف أول (أربعة أشخاص) حال إستقلالهم "سيارة مستأجرة" وبحوزتهم (تمثال فرعونى مطلى بماء الذهب "مقلد").

· طرف ثان (شخصين "لأحدهما معلومات مسجلة") حال إستقلالهما سيارة ملك أحدهما.

وبمناقشتهم قرر (الطرف الأول) بسابقة شرائهم التمثال المضبوط بحوزتهم من أحد محلات الصاغة الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وإتفاقهم مع (الطرف الثانى) على بيع التمثال (تمثال فرعونى "مقلد") عقب إيهامهما بأثريته، وتم الإتفاق على التقابل بمحل الضبط لمعاينة التمثال وشرائه مقابل مبلغ مالى (2مليون جنيه).. وبمواجهة باقى الأشخاص أيدوا ما جاء بأقوال الطرف الأول.

§ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.