تكريم أبطال الفريق الثامن بـ"عزل قها"

كرمت إدارة مستشفى قها للعزل الصحي بمحافظة القليوبية، أبطال الفريق الطبي الثامن لإدارة المستشفى بقيادة الدكتور أحمد سعد خيامي مدير عام المستشفى تقديرا لجهودهم.

ووجه المستشفى الشكر لأعضاء الفريق عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، قائلا: "شكرا لكم يا أبطال أنتم فخر لنا وشرف للإنسانية كلها".

كما أعلن المستشفى شفاء وخروج سيدة حامل في أول الشهر التاسع بعد إصابتها بكورونا، حيث جرى نقلها للعلاج بالمستشفى وخرجت بصحة جيدة.

وكان الفريق الثامن بمستشفى قها، قد سلم مهام الأعمال بالمستشفى، للفريق الطبي التاسع ليواصل تقديم الرعاية الصحية للمصابين.