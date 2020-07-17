تكريم عمال المطبخ بـ"عزل قها".. والفريق الطبي الـ9 يتسلم المهمة

كرم مستشفى قها المركزي والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بقيادة الدكتور أحمد سعد خيامي مدير المستشفى، فريق المطبخ المسؤول عن عمل وتقديم الوجبات الطازجة للفريق الطبي والمرضى.

وقال الدكتور أحمد سعد خيامي مدير المستشفى، إن فريق المطبخ هم أبطال وقدموا الكثير، وشهد لهم الجميع بإخلاصهم وجودة عملهم وتحديهم لكل الصعاب لتقديم خدمة فندقية متميزة، قائلا "شكرا لكل أبطال فريق المطبخ ماجدة فتحي مصطفى أخصائية التغذية، وعبد الرحمن مرزوق غانم مشرف التغذية، والطباخ الماهر علي حسن مدكور ومساعدة الطباخ زينب إسماعيل بيومي، وجميع العاملين المساعدين، ستظلون في القلب وتحية كبيرة لكم".

وسلم الفريق الطبي الثامن بمستشفى قها المركزى، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بقيادة الدكتور الدكتور أحمد سعد خيامي مدير المستشفى، مهام الأعمال بالمستشفى للفريق الطبي التاسع ليواصل أعمال تقديم الرعاية الصحية للمصابين بالفيروس.

وكرم الدكتور أحمد سعد خيامي، مدير المستشفى بمستشفى قها المركزي والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أعضاء الفريق الطبي الثامن.