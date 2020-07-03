بالتورته والصور التذكارية.. "عزل قها" تحتفل بإنهاء مهمة الفريق السابع

احتفل الفريق الطبي السابع بمستشفى قها المركزي لعزل مصابي كورونا، بانهائه المهمة بـ"التورته"، معبرين عن سعادتهم في خدمة المرضى، حيث التقط أعضاء الفريق صورًا تذكارية قبل إنهاء مهمتهم.

وتسلم الفريق الطبي الثامن مهام العمل بالمستشفى بقيادة الدكتور أحمد سعد خيامي مدير المستشفى ومدير الفريق الثامن، ليواصل أعمال تقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا.

وتسلم أعضاء الفريق الطبي السابع شهادات التقدير قبل انتهاء فترة عملهم صباح اليوم، حيث جرت مراسم تسليم مهام عملهم للفريق الطبي الثامن.

وثمن الدكتور محمود حسب الله مدير الفريق الطبي السابع، الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء الفريق وتضحياتهم العظيمة، وسط أجواء من الفرح والسعادة بخروج متعافين جدد من الفيروس بالمستشفى.

وكرمت المستشفي فريق الأمن بسبب الكفاءة والإلتزام الذي حققوه خلال تواجدهم في المستشفى.

وقالت المستشفى في بيان لها اليوم، "تكريم الحراس الأبطال والعيون الساهرة التي لا تخاف والذين أثبتوا جدارة والتزام، تكريم من قبل الدكتور محمود حسب الله مدير الفريق الطبي السابع، شكرًا لكل بطل ساهم في نجاح تلك المنظومة الطبية".