الشيال الكفيف: "نفسي يبقى عندي شغل وسكن ثابتين"

تحدث أيمن سعد عبدالحميد، الشيال الكفيف الذي يساعده ابنه عن تفاصيل الفيديو، الذي آثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "قصة الفيديو كنت أنا آخر من يعلم بيها، فوجئت ناس بتتصل بيا من الإعلام والصحافة، بيسألوني عن الفيديو".

وأضاف "عبدالحميد"، خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، "أنا بشتغل شيال، بشيل رمل وزلط وبكسر الحيطان وبسحب معجون، أنا مخترتش الشغلانة دي، الدنيا هي اللي اختارتهالي، حاولت بعد الحادثة اللي حصلتلي بعد فقدان بصري، أن أوسع دخلي لأن معاشي ضعيف جدا 375 جنيه، وكل ما أكلم أصحاب المصانع الصغيرة، كانوا بيخافوا يوقفوني على الماكينات عشان ميجراليش حاجة".

وواصل: "قعدت أفكر واعتمدت على الله ثم أولادي، أولادي هما دليلي في البصر، الحادثة اللي حصلتلي كانت من 12 سنة، كنت سواق في السعودية، وحصلي اللي حصل دلوقتي ومكنش قدامي سبيل إلا الاعتماد على نفسي".

وتابع: "أنا معايا 4 أولاد بيدرسوا وبيساعدوني، وفي وقت دراستهم بعتمد على خطيب بنتي، وفي أوقات الأجازات الولد اللي فاضي باخده معايا، نفسي يبقى عندي شغل وسكن ثابتين".