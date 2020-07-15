الإبراشي: تلقيت اتصالات من فنانين وسياسيين لمساعدة "الشيال الكفيف"

كشف الإعلامي وائل الإبراشي، عن أنه تلقى العديد من الاتصالات من فنانيين وسياسيين وشخصيات عامة، عقب حلقة أمس الثلاثاء، والتي حاور خلالها أيمن سعد عبد الحميد، المواطن فقد بصره ويعمل شيال بمساعدة نجله، وعرضوا تقديم المساعدة له، وتابع:"مجلس الوزراء تفاعل معنا.. أبلغونا أنهم سيعملون على إنهاء كافة مشاكل أيمن المادية".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن أيمن سعد يرفض تمامًا أن يتصدق عليه أحد، ويعمل على كسب رزقه من خلال عمله وعرقه، وهو مثال ونموذج جيد فى الكفاح والتحمل وقت المحن والأزمات.

وروي أيمن سعد، خلال حواره أمس تفاصيل عمله في مجال "الشيالة" رغم فقده لبصره، وكواليس انتشار فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "أنا فقدت بصري، وقررت البحث عن العمل في المصانع، وجميعهم رفضوا بحجة فقدى للبصر".

وأكد أن المعاش الذي يحصل عليه لا يكيفه وأسرته، كما أنه يعتمد على نجله في أن يكون بصره الذي فقده أثناء عمله، قائلًا:"لو قعدت واستنيت إن ده يديني وده يديني لازم اعتمد على دراعي، لا يمكن أن أمد يدي لأنني لدي أطفال، ولا أريد أن يصبحوا في حرج أمام أحد".