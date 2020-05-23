كيف ستنتقم دينا الشربيني من عائلة الشيال؟

تبقت حلقة واحدة من مسلسل لعبة النسيان، لتبدأ فيها رقية (دينا الشربيني)، الانتقام من عائلة الشيّال، بعدما تذكّرت أنها تراجعت عن خداع خالد (أحمد داود)، وأعطته فلاشة بها جميع جرائم مؤسسة الشيّال.

ولكن على الجانب الآخر، كان أمجد (أحمد صفوت) يراقب هاتفها، وبعدما أدرك أنها باعته، ذهب إليهما، وحصل اشتباك نتج عنه موت أمجد وخالد، لكن رقية أخذت الفلاشة من قررت الهرب، ولكن فاجئها نادر (علي قاسم) الذي هددها بالقتل، إن لم تعطه الفلاشة، لتسقط من الشباك دون أن تنتبه.

واعترفت رقية بكل شيء إلى عمرو، في محاولة منها لتصحيح الأوضاع، لكنه ظل غير قادر على تجاوز الأمر، فقد استطاعت رقية، إثبات أنها لم تخن زوجها أمجد، إلا أنها في الوقت نفسه، تلاعبت بخالد، وكانت سببًا في موته، لتتفق مع عمرو على الانتقام من عائلة الشيّال، الذين قتلوا شقيقه خالد، ودمّروا حياتها، فكيف ستنتقم رقية من عائلة الشيّال؟

يُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.