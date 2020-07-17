"قراءة 30 كتابا ومليون جنيه جائزة أولى".. تفاصيل المشروع الوطني للقراءة

قال هشام السنجاري، مدير إدارة المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي، إن المشروع الوطني للقراءة، هو مشروع ثقافي تنافسي، يحصل الفائز على مليون جنيه، والثاني نصف مليون، والثالث ربع مليون، حيث يجب على المشترك قراءة 30 كتابا، وإرسال ملخصاتها إلى المؤسسة.

وأضاف السنجاري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، أن هذا المشروع له 4 أبعاد، الأول يسمى بالتنافس المعرفي لطلاب المدارس، بكل ما تعنيه كلمة المدارس، ومنها المعاهد الأزهرية والمدارس الخاصة والحكومية، وذلك من خلال القراءة باللغة العربية، وذلك من الصف الأول الإبتدائي، حتى الصف الثالث الثانوي، مع مراعاة عدد صفحات الكتاب ومستوى الكتاب في كل صف عن الذي يليه.

وتابع: "من الصف الأول والثاني الإبتدائي هو المستوى الأول، ومن الصف الثالث حتى السادس الابتدائي فهو يشكل المستوى الثاني، ثم المرحلة الإعدادية تشكل المستوى الثالث، والمرحلة الرابعة هي سنوات الثانوية".

وأشار، إلى أن قيمة الجوائز ككل في هذه المسابقة، 20 مليون جنيه مخصص منها 5 ملايين جنيهًا، لكل بعد من الأبعاد الأربعة، موضحًا أنه سيتم إشراك الأوائل في رحلات لأكبر مكاتب العالم بسنغافورة وبلجيكا واليابان دعما لهم.

وأوضح، أن البعد الثاني، وهو سبق لهذا المشروع، حيث تم تخصيص ما يسمى بالمدونة الماسية، وهي لطلاب المعاهد والجامعات كافة، حيث لا فرق بين الجامعات أو المعاهد الخاصة أو الحكومية، حيث يقرأ الطالب 30 كتابا.

وأوضح، أنه على طلاب البعدين الأول والثاني، إرسال ملخصاتهم إلى موقع المؤسسة، متابعًا: "بالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوية، فإنهما يرسلوا ملخصاتهم عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، أما باقي الصفوف فإنها ترسل ملخصاتها إلى ما يسمى بمدونة الإنجاز".

وأشار، إلى أن البعد الثالث، يمثل طفرة في مثل هذا النوع من المسابقات، وهو ما يسمى بالمعلم المثقف، وهم معلمي المدارس من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي، دون أي تفرقة، حيث يقوموا بقراءة 30 كتابًا، يجب أن تتضمن 5 كتب في مجال التخصص الأصلي، حيث ستبدأ التصفيات الخاصة بالمسابقة عبر كل الأبعاد، من شهر يناير المقبل، موضحًا أنها تأخرت بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

ولفت، إلى أن التصفية الأولى، ستكون على مستوى المدرسة، ثم على مستوى الإدارة التعليمية، ثم على مستوى المحافظة، وأخيرًا على مستوى الجمهورية، حيث ستشارك لجنة تحكيم من المؤسسة في المرحلة الأخيرة من المسابقة، إذ ستقام على مستوى الجمهورية.