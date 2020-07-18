أديب عن تصريحات السيسي: والله ما تطبيل.. بس الريس رسم الخط والمسطرة"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، أثناء لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية، التي أكد فيها على الخط الأحمر، وهو محور "سرت- الجفرة"، كانت مزعجة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "أردوغان مبيجيش إلا بالقوة، ورد على تصريحات الرئيس اللي أكد فيها على عدم صمت مصر بشأن ما يحدث في ليبيا، بالشرعية وليس بالقوة، يعني مقلش هضربك، زي ما بيتكلم على طول، يعني أنه تراجع عن استخدام القوة، وتحصن بالحديث عن الشرعية والقانون".

وتابع، أن وصف السيسي القوات المسلحة المصرية بـ"الجيش الرشيد"، يعتبر "تعبير ذهبي"، متابعًا: "الريس رسم الخط والمسطرة، والله ما تطبيل بس الكلمة اللي قالها الرئيس بقت خط ومسطرة".

وفوضت القبائل الليبية، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية، أمس، للتدخل من أجل التصدي للغزو التركي.