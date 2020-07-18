أستاذ علوم حيوية: كفاءة لقاحات كورونا لن تكون 100%

قال الدكتور ياسر الشربيني، الأستاذ المحاضر في العلوم الطبية الحيوية بجامة نوتنجهام ترينت، إن هناك تفاؤلًا بشأن التوصل إلى لقاح حيوي وقوي ويستطيع عمل مناعة مزدوجة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "الشربيني"، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن المناعة المزدوجة تبقى لمدة أطول، مشيرًا إلى أنه يجب تجربة لقاحات كورونا على الآلاف من البشر، لقياس مدى المناعة التي يمنحها للجسم البشري، ومن ثم التوصل إلى أكثر من بديل للمصل.

وتابع: "كورونا مرض جديد، ومنتجو اللقاحات يبحثون عن الربحية، حيث سيجرى منحه لنحو 7 مليارات إنسان حول العالم، وبالتالي ستكون هناك ربحية كبيرة للغاية، كما أن فاعلية اللقاحات مثل لقاح أكسفورد لن تكون 100%، بل ستعطي 70% أو 80% كفاءة، ومن ثم فإن الإنسان سيكون في حاجة إلى دواء آخر يغطي نسبة الـ30% المتبقية".

وأوضح، أن أكسفورد قالت إنها ستنتج لقاحا يكفي 30 مليون شخص في شهر سبتمبر المقبل، موضحًا أن الإنسان يحصل عليه من خلال أكثر من جرعة، حيث يحتاج إلى جرعة مقوية بعد 6 أشهر مثلًا: "مش حقنة وهنمشي".

وأردف: "أكسفورد وإمبريال كوليدج يشكلان البديل الأول والثاني بالنسبة للحكومة الإنجليزية على مستوى التوصل إلى لقاح كورونا، وسينتجان لقاحين بتركيبتين مختلفتين تماما".