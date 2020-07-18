القليوبية تسجل 7843 إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة

سجّلت محافظة القليوبية، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الرسمية منذ بداية الجائحة وحتى اليوم 7 آلاف و843 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، على مستوى المحافظة علاوة على 42 حالة إصابة جديدة تمّ تسجيلها اليوم على مستوى المحافظة و89 إصابة من محافظات مجاورة لمستشفيات القليوبية.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، وفق خريطة الإصابات، أنَّ مدينة شبرا الخيمة ومركز ومدينة بنها سجّلا أعلى معدل للإصابة بفيروس كورونا على مستوى القليوبية، منذ بدء الجائحة وحتى اليوم.

وسجّلت مدينة شبرا الخيمة شرق وغرب 1664 حالة إصابة، ومركز ومدينة بنها 1866 حالة إصابة، ومركز ومدينة طوخ 946 حالة إصابة، ومركز ومدينة قليوب 702 حالة، وشبين القناطر 781 حالة إصابة، والخانكة 715 حالة إصابة، ومركز ومدينة كفرشكر 393 حالة، والقناطر الخيرية 632 حالة إصابة، ومدينة قها 50 حالة، ومدينة العبور 155 حالة إصابة.

كان الفريق الطبي الثامن بمستشفى قها المركزي والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، احتفل بإنهاء مهام عمله في خدمة المرضى أمس الجمعة، وتسلم الفريق الطبي التاسع مهام الأعمال بالمستشفى، ليواصل أعمال تقديم الرعاية الصحية للمصابين بالفيروس.

وقال الدكتور أحمد سعد خيامي مدير مستشفى قها للحجر الصحي ورئيس الفريق الطبي التاسع، إنَّ عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع إلى 292 حالة، فيما تمّ خروج 450 حالة تحسنت صحتها لاستكمال علاجها في المنزل، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.