59 مرشحا للشيوخ بالقليوبية قبل غلق باب التقدم بساعات

شهدت لجنة تلقي أوراق مرشحي مجلس الشيوخ بالقليوبية بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة هدوءا في اليوم الأخير، وقبل ساعات من غلق باب الترشح، حيث ارتفع عدد المرشحين إلي 59 مرشحًا بعد تقدم 3 مرشحين مستقلين اليوم بينهم سيدة، ليرتفع عدد السيدات المتقدمات للترشح 10 مُرشحات محتملات.

والمرشحون الجدد اليوم، هم مها ماهر عدلي منصور من شبرا الخيمة، وهاني عقيل حمدان قاسم من جزيرة بلي ببنها، محاسب، وأشرف حسن إبراهيم، محام من قها.

وتلقت اللجنة برئاسة المستشار خالد بيصار مساعد رئيس المحكمة، أوراق 56 مرشحًا حتى أمس بينهم عددا من المرشحين المستقلين ومرشحي إئتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن على المقاعد الـ 6 الفردية للمحافظة.

وواصلت اللجان الطبية المشكلة للكشف الطبي على مرشحي مجلس الشيوخ بمستشفيات بنها التعليمي، وناصر العام بشبرا الخيمة، وطوخ المركزي والقناطر الخيرية بالقليوبية، استقبال المتقدمين للترشح لمجلس الشيوخ، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وإجراء الفحوصات وتحاليل المخدرات، حيث اجتاز 43 مرشحًا محتملًا تحليل المخدرات من بين 55 شخصًا أجروا الكشف الطبي، فيما لم ترد نتائج باقي المرشحين.