التنمية المحلية تكشف تفاصيل قانون انتظار المركبات في الشوارع

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن شروط عمل السايس، تطبق فور صدور القانون، لافتا إلى ان المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية، ستشكل لجنة تصدر بقرار من المحافظ، ويكون دورها تحديد أماكن انتظار، كما تصدر اللجنة، مواصفات وشروط بحق استغلال تلك الأماكن، سواء شركات أو أفراد لإدارتها وتشغيلها.

وأضاف "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنه سيتم تحديد عدد ساعات الانتظار والمقابل مع مراعاة المستوى الاقتصادي والبعد الاجتماعي لطبيعة المكان، "كل مكان هيكون له سعر مخصص على حسب طبيعة المكان".

وأشار إلى أن المحافظة تمنح رخصة لمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص أو للشركات، كما أن عقد المبرم سواء للأماكن أو للأفراد أو للشركات لا يتجاوز 10 سنوات ويتم تجديده كل عام، لافتا إلى أن شروط "السايس" تتضمن ألا يقل سنه عن 21 عاما، وإذا كان مكان الانتظار تديره شركة فعليها الإعلان عن أسماء الأشخاص العاملين به.

وأوضح أن من بين الشروط أنه يجيد القراءة والكتابة وأدى الخدمة العسكرية أو جرى منحه إعفاء وألا يكون قد حكم عليه في أي عقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس ما يكن رد عليه اعتباره ثم الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطي المواد المخدرة.