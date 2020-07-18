أول رحلة في 21 يوليو.. 17فندقا تستقبل السياحة الخارجية بمطروح

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن المحافظة من أقل المحافظات تأثرًا بتداعيات فيروس كورونا، لذا اختيرت ضمن المحافظات التي تستقبل السياحة الخارجية من خلال 17 فندقًا، موضحًا أن أولى رحلات الطيران الخارجية ستهبط على أرض المحافظة 21 يوليو الجاري.

وأضاف "شعيب"، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، إن مدينة العلمين الجديدة أصبحت مدينة عالمية، لافتًا إلى وجود مخطط لتطوير الساحل الشمالي الغربي على غرار المدينة، موضحًا أن الساحل الشمالي الغربي يمتد من العلمين شرقًا حتى السلوم غربًا، كما أن محطات التحلية منتشرة على طول الساحل، ولا توجد مشكلة مياه بالمحافظة.

وأكد أن مدينة العلمين تضاهي مدن العالم، "لون البحر في مرسى مطروح حاجة ما شاء الله"، مؤكدًا أن قبائل المنطقة الغربية هم حراس البوابة الغربية لمصر، وتربطهم علاقة قوية وروابط عائلية مع القبائل الليبية، الأمر الذي ترك مردودًا إيجابيًا لدى شعبي الدولتين.