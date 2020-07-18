وزيرة الصحة عن الموجة الثانية لكورونا: "لو جات مش هتبقى في كل الدولة"

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه حتى لو جاءت ما تُسمى الموجة الثانية في فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لن تأتي على مستوى الدولة بالكامل، مستشهدة بما تشهده أسبانيا في الوقت الحالي "هنلاقي برشلونة فيها زيادة في عدد الإصابات حاليا، بخلاف باقي مدن إسبانيا، ولكن مش هتبقى الوفيات زي الأول".

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن ما شهدته مصر في الجائحة منذ بدايتها، كان تحدي كبير للغاية، "علميا الناس مكنتش مؤهلة، طبيا الناس مش مؤهلة ومش مستعدة، المواطنين في العالم كلها مش مستعدين، الانظمة الصحية في كثير من الدول معندهاش الخبرات دي".

وتابعت: "كنا قدام فيروس مش عارفينه، ولا اتعمل عليه اي ابحاث إكلينيكية، مكناش عارفين الاغلاق ده كويس ولا لا، وتوقيته صح ولا لا، ولو فتحت هنفتح ازاي، محصلش إن العالم كله توقف وتقفل، مكنش فيه عربية في الشارع، أول مرة تحصل في التاريخ، كان عندنا تحد كبير أننا نقفل الاقتصاد 100%، عشان نحافظ على صحة الناس، ولا نعمل إغلاق جزئي، ونحافظ على الاقتصاد والتشييد والبناء".

وواصلت: "العالم المتحضر جدا لجأ للأغلاق الكامل سواء في أوروبا أو امريكا، احنا انتهجنا اغلاق جزئي، حتى الجزئي مش لكل الأعمال، بعد أول أسبوعين من الإغلاق الجزئي قولنا العمالة ممكن تتحرك وهكذا، بعد القصة دي ما عدت هقول لحضرتك إن عدد سكان مصر واليابان، قد عدد سكان اسبانيا وايطاليا وفرنسا وانجلترا، الدول الأربعة انتهجت الاغلاق الكامل، احنا انتهجنا احنا واليابان الاغلاق الجزئي، وكانت النتيجة عدد الوفيات عندنا مجتمعين احنا واليابان 5 آلاف و500 حالة".