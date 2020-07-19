"كورونا": أعداد الإصابات تتراجع في المحافظات.. ومستشفى عزل بالمنيا يسجل "صفر حالات"

تراجعت إصابات ووفيات كورونا فى معظم مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، أمس، مع تسجيل «صفر» إصابات فى عدد منها، تزامناً مع ارتفاع أعداد المتعافين، بينما قدم الجيش الأبيض شهيداً جديداً للحرب على الفيروس، هو الدكتور رزق عبدالله، أخصائى النساء والولادة، الذى توفى فى مستشفى العزل بالمنصورة.

وفاة طبيب بالمنصورة

وقالت مصادر طبية فى المنيا، إن مستشفى مطاى العام، وهو واحد من 14 مستشفى مخصصاً لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، إلا أنه لم يستقبل أى إصابات جديدة خلال 24 ساعة، فيما أعلنت مديرية الصحة فى بنى سويف عن خروج 9 متعافين جدد من مستشفى الفشن المركزى.

"صحة الدقهلية": انخفاض أعداد المصابين إلى 35 فقط

وسجلت محافظة الدقهلية انخفاض أعداد المصابين إلى مستويات قياسية، وقال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، إن أعداد المحتجزين فى مستشفى تمى الأمديد للعزل تراجعت إلى 35 مصاباً فقط، مع تعافى 12 حالة مؤخراً، ليصل إجمالى عدد المتعافين إلى 722 شخصاً فى المستشفى، بنسبة شفاء 77%، مضيفاً أن المعدل اليومى لإصابات المحافظة انخفض إلى 12 فقط.

وأعلن مستشفى قطور المركزى فى الغربية عن تعافى 5 مصابين، وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، إن أعداد المتعافين فيها ارتفع إلى 160 حالة منذ تخصيص المستشفى لاستقبال المصابين فى 28 مايو الماضى، موجهاً الشكر إلى الأطقم الطبية على جهدها فى تخفيف آلام المرضى ومحاربة الفيروس.

وولادة قيصرية لمصابة فى "عزل قنا"

ونجح الطاقم الطبى لمستشفى قنا العام فى إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا، بعد استقبالها بساعات قليلة، وقال الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، إن «عملية الولادة جرت تحت إشراف كامل من قسم النساء والولادة، بالتعاون من باقى الأقسام لضمان سلامة المريضة والطفل»، مشيراً إلى أنهما يتمتعان بحالة صحية جيدة.

وفى أسوان، قال الدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير الطب الوقائى، إن مصابين خرجا من مستشفى أسوان التخصصى المخصص للعزل بعد تعافيهما، بينما واصل فريق الخدمات الطبية الخاص بحملة «معاً ضد كورونا» متابعة حالات العزل المنزلى، البالغ عددها 70 حالة، وارتفع عدد الحالات المتعافية فى العزل المنزلى إلى 105 حالات.

ونظم مستشفى إسنا المخصص للعزل فى محافظة الأقصر احتفالية لتكريم الأطباء وفرق التمريض والعاملين، مع وصول أعداد المتعافين إلى 1002، وقالت الدكتورة إلهام محمود، مدير المستشفى، إن «جنود الجيش الأبيض سجلوا نسب نجاح كبيرة فى مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، ونجحنا فى علاج 1002 حالة، وإجراء 16 عملية ولادة لمصابات».

وأعلنت مديرية الصحة فى المنوفية عن شفاء الدكتور أمجد عبدالحميد، مدير هيئة الإسعاف بالمحافظة، وخروجه من مستشفى العزل، وكشفت مصادر طبية عن تكليف الدكتورة هبة سليم، لتولى منصب مدير العزل فى مستشفى الباجور، لتكون أصغر مدير مستشفى مخصص للعزل على مستوى الجمهورية.

وفى القليوبية، احتفل الفريق الطبى الثامن فى مستشفى قها المركزى بانتهاء مهام عمله، أمس الأول، وتسلم الفريق التاسع للمهمة، وقال الدكتور أحمد سعد خيامى، مدير المستشفى، إن أعداد المتعافين من كورونا ارتفع إلى 292 حالة داخل المستشفى المخصص للعزل، بينما خرج 450 مصاباً بعد تحسن حالتهم.

وسجلت القليوبية 7843 إصابة بكورونا المستجد منذ بداية الجائحة، وفق بيانات وزارة الصحة، وكشفت تقارير مديرية الصحة فى المحافظة عن تسجيل مدينة شبرا الخيمة ومدينة بنها أعلى معدل للإصابة بالفيروس، فسجلت شبرا الخيمة 1664 إصابة، وبنها 1866 إصابة، ثم جاءت مدينة طوخ فى المركز الثالث بـ946 إصابة، وقليوب بـ702 إصابة، وشبين القناطر بـ781 إصابة، والخانكة بـ715 إصابة، وكفر شكر بـ393 إصابة، والقناطر الخيرية بـ632 إصابة، وقها بـ50 إصابة، والعبور بـ155 إصابة.

وأعلنت مديرية الصحة فى السويس عن تراجع إصابات ووفيات كورونا، أمس، مع تسجيل 14 إصابة فقط، و5 وفيات، ليصل إجمالى عدد الإصابات إلى 1993، والوفيات إلى 145، مشيرة فى بيان صحفى، إلى استمرار علاج 317 حالة، بينما قفزت أعداد المتعافين إلى 1531 حالة منذ بداية الجائحة.

وكشف الدكتور مصطفى عبدالفتاح، مدير مستشفى حميات مطروح، عن تعافى 5 مصابين بكورونا، وعودتهم إلى منازلهم، مشيراً إلى أن أعداد المحتجزين داخل المستشفى انخفض لأدنى مستوياته، مسجلاً 4 حالات فقط، يخضعون للرعاية الطبية، بالإضافة لـ8 حالات أخرى فى العزل المنزلى، فيما تكثف إدارة المستشفى من الإجراءات الوقائية فى جميع الأقسام.