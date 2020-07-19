مؤتمر "فقه الطوارئ" ُيبرز جهود الدول الإسلامية في مواجهة كورونا

ترأس الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، جلسة بعنوان "جهود مميزة للدول الإسلامية في التعامل مع جائحة كورونا"، وذلك ضمن جلسات مؤتمر "فقه الطوارئ.. معالم فقه ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد"، الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عبر تقنية مؤتمرات الفيديو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "واس".

وأشاد الدكتور العثيمين خلال افتتاح الجلسة بالجهود التي بذلتها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشيرا إلى التنسيق المتواصل بين الأمانة العامة للمنظمة والبلدان الإسلامية فيما يختص بمواجهة جائحة فيروس "كورونا" على مختلف الأصعدة السياسية والصحية والاقتصادية والإنسانية والتعليمية والثقافية.

وأشار الأمين العام إلى القرار الصائب والمتوازن الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بشأن حج هذا العام، حيث حافظت المملكة على استمرار الشعيرة مع مراعاة الصحة العامة للمسلمين.