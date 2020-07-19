وزيرة الصحة: حجزنا 30 مليون عبوة من اللقاح الإنجليزي لكورونا

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر والتقدير لشركة جلياد، على موقفها مع مصر في أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وقالت إن كل الأدوية المحدثة الخاصة بفيروس كورونا متواجدة في مصر، وكافة البرتوكولات العلاجية في مصر متوفرة، وما زالت مصر تسير في الأبحاث الإكلينيكية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وعن الأمصال واللقاحات، ذكرت "زايد"، أن مصر تفاوضت مع منظمة الصحة العالمية، والتحالف العالمي للقاحات والأمصال وتم التفاوض معهم، وكذلك كل العالم تفاوض معهم، حول إذا كان هناك لقاح سيخرج للنور في شهر سبتمبر المقبل أو شبه ذلك أن يكون متاح لدول العالم، "فيه ثلاثة لقاحات على الاقل في العالم دخلوا في المرحلة الثالثة من التجارب".

وتابعت: "بالنسبة للقاح الإنجليزي، الشركة هناك قالت هتقوم بإنتاج 400 مليون علبة، إحنا حجزنا 30 مليون من اللقاح ده، ومنظمة الصحة العالمية قالت لازم يبقى فيه دولة في كل قارة عندها قدرة على إنتاج هذا اللقاح، وسيتم إتاحة حق التصنيع للعالم، فلازم على الأقل دولة أو دولتين في كل قارة تصنعهم، إحنا في مصر قدمنا ورق لأحد الشركات عشان تصنعه، وبكرة هروح الشركة دي ونراجع خطوط الإنتاج ونبدأ ندرب الناس".