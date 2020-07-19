"يا فرحة ما تمت".. ضبط مُنظمي حفل زفاف بميت غمر

"يا فرحة ما تمت".. كان هذا شعار أسرة العروس الذين تناسوا فيروس كورونا وإجراءاته الاحترازية، وقرروا تنظيم الحفل بكامل هيئته بتعليق الزينة وأدوات الإضاءة والموسيقى، حتى فاجأتهم قوات الأمن بالقبض على المشاركين في تنظيم الحفل.

وفي إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، انتقلت أجهزة الأمن إلى محل إقامة حفل زفاف بميت غمر، وألقت القبض على كلٍ من "كهربائي وعامل صوتيات (دي جي) مقيمان بدائرة القسم"، ورفعت جميع الأعمال المقامة لحفل الزفاف، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية بلاغًا يفيد بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ميت غمر، بإقامة حفل عُرس لنجلته، فتحركت على الفور لمنع إقامته لحماية المواطنين من احتمالات الإصابة بفيروس كورونا.