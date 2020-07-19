"واحد من اللي شغالين" يسطو على مكتب تأمينات أسيوط: كسر باب حديد

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط من مسؤولي مكتب التأمينات الاجتماعية الكائن ببندر ساحل سليم، بسرقة الخزينة الحديدية الخاصة بالمكتب وبداخلها مبلغ 98 ألف جنيه ووجود كسر بباب خاص بقفص حديدي مُحاط بالخزينة المُثبتة بغرفة الصرف والاستيلاء عليها.

وتمّ تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، أسفرت جهوده عن العثور على الخزينة مُخبأه بغرفة الأرشيف بالمكتب محل الواقعة، ولا توجد بها ثمة تلفيات وبداخلها المبلغ المالى وكذا عتلة حديدية مُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، كما توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكب الواقعة (عامل بذات المكتب، ومقيم بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها ولعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، وقرر بسابقة عقده العزم على سرقة الخزينة وأعد في سبيل تنفيذ مخططه "العتلة" المُعثور عليها بالمكتب، وبتاريخ الواقعة وعقب انصراف جميع الموظفين كسر الباب الخاص بالقفص الحديدي المُحيط بالخزينة ورفعها من مكانها إلا أنَّه فوجئ بثقل وزنها وعدم قدرته على حملها فأخفها بمكان العثور عليها بإحدى غرف المكتب تمهيداً لنقلها.

تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.