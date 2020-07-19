ضربات أمنية لمكافحة الإتجار بالمواد المخدرة 

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها..فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج التالية:

ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله "دراجة نارية بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة القنطرة بمحافظة الإسماعيلية ، وبحوزته (عدد 10 لفافات كبيرة الحجم لمخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام - مبلغ مالى– هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية ، وبحوزته (عدد 2 أسطوانة لمخدر الهيروين وكذا كمية لذات المخدر معدة للترويج وزنت 600 جرام - مبلغ مالى– هاتف محمول – ميزان ).

ضبط (أحد الأشخاص " له معلومات مسجلة") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية ، وبحوزته (عدد 2 أسطوانة لمخدر الهيروين وكذا كمية لذات المخدر معدة للترويج وزنت 1,250 كيلو جرام - مبلغ مالى– هاتف محمول – ميزان ).

ضبط (أحد الأشخاص " له معلومات مسجلة") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة ، وبحوزته (عدد 6 طربة لمخدر الحشيش وزنت 635 جرام - مبلغ مالى– هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص وسيدة " لهما معلومات مسجلة") حال إستقلالهما بالقرب من مسكنهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الفودو وزنت 500 جرام - مبلغ مالى– 2 هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ، وبحوزته (عدد 1000 قرص مخدر لعقار الترامادول - مبلغ مالى– هاتف محمول).

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطليّن - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية – لأحدهما معلومات جنائية ).. حال إستقلالهما سيارة ( قيادة أحدهما ، "ملك والده") بدائرة قسم شرطة القطامية، وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,500 كيلو جرام - فرد محلى الصنع - طلقتين لذات العيار - سلاح أبيض "مطواة" - مبالغ مالية قدرها 1500 دولار - 18 ألف جنيه" - 5 هواتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.