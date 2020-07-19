 ضبط 179 قطعة سلاح و212 قضية مخدرات وتنفيذ 76146 حكم 

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 179 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 158 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(19) بندقية آلية .

(38) بندقية خرطوش.

(8) طبنجات .

(114) فرد محلى.

(531) طلقة مختلفة الأعيرة.

(25) خزينة متنوعة .

ضبط (195) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (76146) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(344) حكم جناية.

(22070) حكم حبس جزئى.

(4306) حكم حبس مستأنف.

(37787) حكم غرامة.

(11639) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ضم (3) متهمين، إرتكبوا (3) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (212) قضية مخدرات بحوزة (227) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (39,840 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (33,947 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2,377 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودرة وزنت (650 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (296 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1,190 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (379 جرام).

عدد (1677) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (34) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (21) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (266) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (دراجة نارية).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (28456) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (105) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.