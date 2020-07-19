رصف 17 طريقا بـ236 مليون جنيه بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، بدء أعمال رصف طريق 21، والذي يبدأ من طريق 4 شعشاع ويمر بقرى طليا والكوادي وشما وطملاي، بطول 25 كيلو مترًا، وبتكلفة تقديرية بنحو 40 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ الميدانية بمركز ومدينة أشمون، في إطار المتابعة المستمرة لكافة القطاعات علي أرض الواقع ومتابعة نسب التنفيذ، وبحضور سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، والمهندس محمد عامر مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنوفية.

وأشار "عامر" إلى أنه جاري تنفيذ أعمال رصف طريق 98 لبيشة، والذي يمر بقريتي رملة الأنجب ودلهمو، بطول 10كيبو مترات وبتكلفة تقديرية 20 مليون جنيه، ونسب تنفيذ 22%.

وذكر أن أعمال رصف الطريق تتم من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري، ووفق البرتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل والمواصلات لرصف ورفع كفاءة عدد 17 طريقًا من الطرق المحلية، بتكلفة 236 مليون جنية بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ علي سرعة انتهاء أعمال الرصف والالتزام بالخطة الزمنية، مع المتابعة بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، وكذلك مراعاة الميول علي مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

ووجه "أبو ليمون" رئيس المركز برفع المخالفات وإزالة الأكشاك من علي جانبي طريق الكوادي، لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة للمواطنين، مع دراسة إمكانية إنشاء محال بديلة لهم.