لجنة مواجهة كورونا: نأمل في عدم دخولنا موجة جديدة.."محدش ضامن"

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، إن الأعداد المسجلة جراء فيروس كورونا تسجل انخفاضا الفترة الماضية، إذ أن مصر استطاعت تجاوز مرحلة الذروة، "كل الأمل مندخلش موجة تانية زي ما حصل لبعض الدول الأخرى، لكن الأمور مبشرة لحد كبير حتى الآن".

وأضافت "العسال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن لا يوجد شيء يقيني للتعامل مع فيروس مستجد مثل كورونا، "معندناش معرفة واضحة إيه اللي هيحصل عشان كده بنقول مش ضامنين هيحصل موجة تانية ولا لا".

وأكدت أن الوضع حتى الآن في مصر مطمئنة، ولابد أن يكون هذا الاطمئنان مصحوب بحذر، وعدم التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية، موضحة أن هناك بعض الدراسات لاحظت أن شدة فيروس كورونا أصبحت منخفضة، كما أن الحالات الحرجة أو الشديدة أو التي كانت مصاحبة بمضاعفات ونسب وفيات مرتفعة أصبح أعدادهم في انخفاض، ومعظم الحالات إصابتهم بسيطة ومتوسطة وتتقبل العلاج بسرعات كبيرة.

وأشارت إلى أن نسب الوفاة والشفاء مقارنة بالعالم متقاربة، إذ أن نسب الوفيات تتراوح ما بين 3.5 إلى 4.5 من أعداد الإصابات وتلك النسب تعتبر منخفضة جدا.