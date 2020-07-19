المتغطي بالأتراك عريان.. الديهي يوجه رسالة للرئيس الفلسطيني

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تُعد أول مسمار في نعش الأمة العربية وسوس ينخر في جسد الأمة، كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يستغل الإخوان كرأس حربة لإفشال حكوماتهم، وكسر جيوشهم والوقيعة بين الشعب وبعضه، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وعقب "الديهي"، على صورة للرئيس التركي داخل مسجد آيا صوفيا بحذائه وفوقه كلمة "الله"-، على أن أردوغان "يتأله"، ولا علاقة له بالدين، وإنما يستغل الدين كوسيلة لتحقيق مصالحه ويحاول إيهام الناس أنه خليفة الله في الأرض ويستمد قوته من الله، مؤكدًا أن أردوغان يُحاول تسويق خريطة جديدة لحلمة العثماني، فأردوغان يقيم الآن السلطنة العثمانية، مستدلًا على ذلك بما يحدث في سوريا وليبيا والعراق والصومال وتونس واليمن.

نشأت الديهي لـ "أبو مازن": أنت في اختبار تاريخي.. والمتغطي بالأتراك عريان

وأكد أن مصر لم تنس القضية الفلسطينية ودورها العربي، رغم ما يقوم به بعض الفلسطينيين وخاصة حماس، و مصر صادقة في تعاملها مع القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية، موضحًا أن سامح شكري، وزير الخارجية، خلال زيارته للأردن أكد رفض أي إجراءات إسرائيلية لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، بما يؤثر على عملية السلام.

وأشار إلى أنه عقب انتهاء الزيارة توجه شكري إلى رام الله للتأكيد على الموقف المصري الداعم لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ووجه الإعلامي رسالة لمحمود عباس أبو مازن: "أنت في اختبار تاريخي، وسفيرك في تركيا أعطى وعودا لأردوغان بأنه سيكون هناك موافقة على ترسيم الحدود بين تركيا وفلسطين المحتلة، المتغطي بالأتراك عريان، اوعى تصدق العثماني سرقونا زمان وعايزين يسرقونا دلوقتي".