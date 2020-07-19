التعليم: 486 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية بالفيزياء من النتائج العشوائية

علق الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، على الفيديوهات المنتشرة لاحتفال طلاب الثانوية العامة بانتهاء الامتحانات، قائلا: "أكيد العام الدراسي كان طويل وفيه شد عصبي على ولادنا لكن بردو لازم يخافوا على نفسهم".

وأضاف "حجازي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن نسبة الحضور في امتحانات الثانوية 98.4%، نافيا تعرض الطلاب لإصابات كورونا، متابعا: "فيه يوم 3 طلاب بيمشوا فيه في يوم 4 بيمشوا، مقدرش أقول دول كورونا لأن معملتش لهم مسحة، لكن درجة الحرارة المرتفعة ممكن تعيقهم في الامتحان أو يتم عزلهم في غرفة، دول هنعمل لهم حصر.. الأعداد مش كبيرة".

وأشار إلى أن الطلاب الدارسين اللغة الصينية كمادة ثانية، البالغ عددهم 69 طالبا، اشتكوا من الامتحان وعند فحص شكواهم، وجدنا أن 35 منهم حصلوا على الدرجة النهائية.

وأكد أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة الأولية حوالى 79% نسبة نجاح وذلك قبل تطبيق درجات الرأفة وهذه الأرقام سيتم زيادتها بعد تطبيق درجات الرأفة ودرجات الرأفة نوصل الطالب إلى درجة النجاح فقط ولا يأخذ الـ10% كاملة .

وتابع: "الكيمياء 86.3 % نسبة النجاح من نتائج العينة العشوائية و149 طالب حصل على الدرجات النهائية في اللغة الإنجليزية التي كان يشكو منها الطلاب، و486 طالبا حصوا على الدرجات النهائية في الفيزياء".