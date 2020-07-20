اعتماد الدبلوم المهني في الرضاعة الطبيعية وتغذية الأطفال بطب بنها

وافقت لجنة قطاع الدراسات الطبية على اعتماد درجة الدبلوم المهني في الرضاعة الطبيعية وتغذية الأطفال، حيث تعتبر هذه الدبلومة هي الوحيدة من نوعها في كل كليات الطب المصرية.

هذا وقد تم اعتماد المنهج الدراسي لهذه الدبلومة من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية (who)، ومكتب اليونيسيف بالقاهره، ومنظمة الغذاء العالمي (wfp).

كما تمت مناقشة المنهج الدراسي وإقراره من مجموعه من أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين في طب الأطفال والنساء والتوليد والصحه العامه من جامعات بنها والقاهرة والإسكندرية والأزهر وعين شمس والمعهد العالي للصحة العامة وقسم الأطفال يهدي هذا الإنجاز العلمي الكبير لجامعة بنها.

فيما يهدي قسم الأطفال هذا الإنجاز لكلية طب بنها، داعيين الله أن يكتب الخير دائماً والتميز لكل أبناء جامعة بنها وكلية طب بنها وقسم الأطفال

وتقدم الدكتور مصطفى القاضي عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، بالشكر الجزيل لقسم الأطفال وقاماته بقيادة الدكتور أسامة أبو الفتوح، والمجهود الكبير الذي بذلته الخبيرة الدولية الدكتورة عزة أبو الفضل، كما تعد هذه الدبلومة الوحيده من نوعها على مستوى الجامعات المصرية إحدى السمات المميزة لكليه الطب عند تجديد الاعتماد.