الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة: الرطوبة تصل لـ80%

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة، رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، طقس معتدل والرياح معتدلة، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

كما توقع الخبراء، أن يسود ليلاً طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة، العظمى 34 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24، ومطروح العظمى 28 والصغرى 21، وسوهاج العظمى 40، والصغرى 25، وقنا العظمى 42 والصغرى 26، والأقصر العظمى 42 والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 والصغرى 28.