إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

· ضبط 1163 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:

· ضبط مالك منفذ "بدون ترخيص" لتجارة اللحوم بدائرة قسم شرطة الخليفة (بمحافظة القاهرة) لحيازته ( 1,300 طن "لحوم مستوردة") مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق .. مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

· ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة سوهاج أول المنتزة أول (بمحافظة الأسكندرية) لحيازته (5,660 طن " سكر حر ") مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

· ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة سوهاج أول مدينة نصر أول (بمحافظة القاهرة ) لحيازته (32000 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة- جيل مطهر") مجهولة المصدر .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

· ضبط المدير المسئول عن مخزن بلدى بدائرة قسم شرطة سوهاج أول بركة السبع (بمحافظة المنوفية ) لتصرفه فى (19.650طن دقيق بلدى مدعم ببيعها بالسوق السوداء قدرت بمبلغ مالى 107092 جنيهاً) دون إنتاج فعلى للخبز .

· تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (159) قضية بإجمالى مضبوطات (9717) عبوة سجائر.

ضبط عدد (4) مصانع "بدون ترخيص" لحيازتهم ( 62.5 طن مواد غذائية – 1564.5 طن مواد بلاستيكية ومصنعاتها – 62.5 طن + 650 قطعة ألومونيوم ومصنعاتها ) مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات ومصنعة من مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظة القليوبية

تم اتخاذ الإجراءت القانونية