البدوي: العين أحد أبواب الإصابة بـ كورونا.. ويجب ارتداء واقي الوجه

قال الدكتور أمجد العدوي، استشاري طب وجراحة العيون، إن الكمامة الطبية المطابقة للمواصفات يجب أن تحتوي على قطعة من المعدن اللين أعلى الكمامة والتي تساهم في تشكيل الكمامة على مقاس الأنف، ولمنع خروج ودخول النفس بين الكمامة والوجه.

وحذر "العدوى" خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومنى عبدالغني، أن هناك بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا تصاب بالتهاب فيروسي في العين ما يحدث احمرارا وإحساسا بوجود "شكاية" في العين، ودموع وتورم بسيط في الجفن وحكة في العين باستمرار.

وأضاف أن العين أحد الأبواب لعدوى فيروس كورونا، عن طريق القناة الدمعية ويصل منها إلى الأنف ثم إلى الحلق، ناصحا الأطقم الطبية والأشخاص المخالطين لحالات المصابين بكورونا بعدم الاكتفاء بارتداء الكمامات ولكن ارتداء واقي الوجه أيضًا.