محافظ بني سويف يلتقي أعضاء فرع "القومي للمرأة" بكامل تشكيله

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا بأعضاء المجلس القومي للمرأة بالمحافظة بكامل تشكيله، حيث استعرض جهود الفرع في كافة المناحي التنموية.

وأكد المحافظ بني سويف أهمية دور المرأة المصرية في المجتمع، باعتبارها شريك فاعل والركيزة الأهم في قوام المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في مقدمة أولويات الدولة بكافة أجهزتها.

وأعرب محافظ بني سويف عن ثقته الكبيرة في استمرار فرع المجلس في مواصلة العمل والجهد النوعي في خدمة المجتمع السويفي، خاصة أنه يضم عددًا من السيدات المتميزات في مجالات متعددة، وفي تخصصات نوعية، ما يدعم جهود الفرع في التعامل مع مختلف شؤون وقضايا المرأة السويفية.

من جانبها، أشادت مقررة المجلس نرمين محمود، بالدعم المتواصل من قبل المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لهن، وتحفيزهن باستمرار لبذل المزيد في خدمة المجتمع السويفي، مشيرة إلى حرصه الكبير على إنهاء كافة المعوقات التي كانت تقف حجر عثرة في البدء في إنشاء مقر دائم للفرع، والذي سيساهم في دفع جهود الفرع وتنفيذ توجيهات رئيسة المجلس الدكتورة مايا مرسي التي لا تتوانى عن دعم الفرع بما يعظم من دوره في المجتمع.