حملة للتواصل مع 4 ملايين متردد على المناطق الساحلية للتوعية ضد كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تنفذ حملة للتأمين الطبي، وإعادة التعايش في الأماكن التي تحتوي على أعداد كبيرة من المصيفين، مثل الساحل الشمالي وبورسعيد وجمصة وبلطيم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "هناك 4 ملايين مواطن يترددون على الساحل الشمالي، والأماكن الساحلية الأخرى، ونتواصل معهم، ونتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية وتوعيتهم ضد كورونا، ونوفر لهم المستلزمات الوقائية مثل الكمامات والعيادات المتنقلة".

وتابع، أن حرص المواطن والتزامه في الفترة الأخيرة، هو السبب في انحسار إصابات كورونا، مشيرًا إلى أن مصر واجهت كورونا بمنظومة صحية قوية، مشيدًا في الوقت ذاته بالمبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في السنوات الماضية.

وأوضح: "هذه المبادرات أكسبتنا الخبرة وطورت قواعد البيانات والتكنولوجيا، وهو ما أدى إلى تخفيف وطأة أزمة كورونا على مصر".