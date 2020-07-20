ضبط 15 مصنعا مخالفا للاشتراطات البيئية خلال حملة بشرق شبرا الخيمة

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة في القليوبية، حملة مكبرة، بالتعاون مع الأمن الصناعى للتفتيش على المنشاىت الصناعية بمنطقة شارع الشعراوى الجديد، وأسفرت عن ضبط 15 مصنعا مخالفا للاشتراطات البيئية، وعدم الالتزام بالاحتياطات والتدابير المنصوص عليها، بقوانين البيئة.

وذلك فى إطار التوجيهات المشددة من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة تكثيف وتشديد وإحكام الرقابة على جميع المخالفات، وردع المخالفين لللحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وبتعليمات وتكليفات من الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق، بتكثيف الحملات للتفتيش والرقابة على الاشتراطات البيئية لجميع المنشآت.

وأوضح رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أن الحملى تضمنت المرور على المنشآت الصناعية والورش غير المرخصة والتى تمثل خطورة على حياة المواطنين والمخالفة لقانون البيئة واشتراطات الأمن الصناعى والموجودة داخل التكتلات السكنية، مشيرا إلى أنه خلال الحملة تم ضبط 15 مصنع مخالفا للاشتراطات البيئية وعدم الالتزام بالاحتياطات والتدابير المنصوص عليها بقوانين البيئة.

ولفت إلى أن المخالفات تضمنت عدم وجود سجل بيئى وعدم وجود خطة دفاع مدنى لمواجهة الحرائق وتشغيل العمالة دون السن، طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة بقانون العمل، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإعطاء المدة القانونية لتوفيق أوضاع تلك المنشآت.