بعضها تكون مثيرة للأتربة.. مناطق تتعرض لرياح خلال الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها، المناطق التي تتعرض لرياح خلال الثلاثة أيام المقبلة، بعضها تكون نشطة، وبعضها نشطة مثيرة للأتربة كالتالي:

تتعرض غدا الثلاثاء، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر لرياح نشطة تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، ورياح نشطة على شمال الصعيد، ونشطة مثيرة للأتربة على بعض المناطق بجنوب الصعيد.

أما الأربعاء، تكون الرياح نشطة، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون نشطة مثيرة للأتربة على بعض المناطق بشمال وجنوب الصعيد.

ويوم الخميس الموافق 23 يوليو، تتعرض جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لرياح نشطة، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.