رئيس "مياه الشرب" بالشرقية: "المخالف الدور جاي عليه والقطر هيدوسه"

قال اللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، إن استعادة محطة صرف صحي "أولاد سيف"، والتى يبلغ مساحتها 4 أفدنة، بعد صدور قرار بإقامتها بمركز بلبيس عام 2008، يؤكد على أنه لا يوجد أحد فوق القانون، موضحاً أن المواطنين استولوا عليها وقاموا بزراعتها ولم تستطيع الحملات السابقة من استعادتها.

وأضاف "فارس "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلاً:" فيه ناس لسا مش مصدقة أن هيبة الدولة رجعت ومفيش كبير على القانون ..المخالف الدور جاى عليه والقطر هيدوسه هيدوسه".

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، إلى أنه خلال استعادة المحطة من المعتدين عليها وزراعتها، احتكوا بقوات إنفاذ القانون وتم ضبطهم.