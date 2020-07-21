من النخيل لبلطيم.. ما هي أسباب اختفاء بعض جثث الغرقى عن أعين الغواصين؟

أحداث غرق عديدة، ظهرت على الساحة في الآونة الأخيرة، جاءت أبرزها بغرق نور الدين سعد كلش، الطالب بكلية الهندسة، والذي فقد جثمانة يوم الجمعة قبل الماضية بشاطئ الأمل في مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وأيضًا غرقى شاطيء النخيل بالأسكندرية، والذي يواصل بسببه فريق الغطس المتطوع خطة البحث لليوم الـ11 على جثة شادى 17 عاما، بعد أن لقى حتفه يوم الجمعة قبل الماضى، فى حادث غرق راح ضحيته 11 شخص.

اختفاء جثث الغرقى، كان الحدث الأكثر فجعًا في الغريق، فليس فقط أن الشخص مات، ولكن لم يعد جثمانه موجودا، في ظل أمل الأهالي بإيجاد أبنائهم، وهو ما يطرح تساؤلا حول سبب اختفاء تلك الجثث عن غيرها من الغارقين.

عبدالجليل هشام، أحد مدربي الغطس، وعوض الاتحاد المصري للغوص، والذي شارك في إنقاذ جثامين الغارقين في النخيل، وأيضًا غريق بلطيم، يعلق على الأمر قائلًا إن بعض الجثامين يتم سحبها من تحت الصخور، وفي حالة أن يكون البحر في حالة هيجان، من الممكن أن يموت أي غواص بمعداته فيتطلب الأمر مركبا وهو ما يأخذ وقت.

وأضاف "عبدالجليل" لـ"الوطن"، أن هناك بعض الأسباب القدرية والتي لا دور للبشر فيها، وهناك أسباب تعود للبحر نفيه، مثل نوة البحر المتوسط على سبيل المثال، والتي تتسبب في ابتعاد الجثمان عن الشاطيء، كما أن اتجاه الرياح يؤثر في سير الجثمان لداخل المياة، فكلما كان البحر في حالة جزر، كلنا سحب الجثمان للداخل، والعكس في حالة المد يلقي ما بداخله للخارج.

وأوضح المنقذ، أن الجثمان في الصيف يختلف عن الشتا، حيث إن في الصيف يظهر الجثمان بعد يوم أو اثنين، لأن معدته تنتفخ ما يجعله يصعد لأعلى ويطفو على الماء، أما في الشتاء فيمكن أن يظهر الجثمان بعد 6 أيام، وهو ما يوثر فيه نوع الطعام الذي أكله الغريق قبل نزوله للمياه، وهل يسبب وجود غازات أم لا.

كما أشار إلى أن الغريق أحيانا يشرب مياه تجعله ينزل لأسفل، أو أن تنفجر بطنه فيسقط تحت المياه ويصعب إخراجه لأنه يختفي عن الأعين ولأن العظم أثقل بكثير في المياه، لافتًا إلى أن الجثمان إذا لم يشتبك في شيء كصخرة او ورد النيل مثلا، يتوقف في مكانه، أما إذا لم يوقف زحفه شيء، فيتم حساب اتجاهات المياه وسرعتها ودراسة تفريعاتها لمعرفة مكان الجثة.