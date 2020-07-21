محافظ القليوبية: انخفاض أعداد الإصابات بكورونا وعودة المستشفيات للعمل

أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد بقرى ومدن المحافظة، ما أعطى الفرصة لالتقاط الأطقم الطبية الأنفاس للعودة إلى المنظومة الصحية العادية لبدأ العمل في علاج جميع التخصصات في المستشفى التعليمي ومستشفى قها وناصر العام ومستشفى التأمين الصحي وباقي مستشفيات القليوبية، وعلاج كافة الأمراض الأخرى غير كورونا.

وأشار إلى توفير عدد كبير من الأسرة المتاحة حاليا بعدد من مستشفيات المحافظة كما أمر المحافظ بالتشديد على مقاول مستشفى كفر شكر لإنهاء مشكلة المياه الجوفية في أقرب وقت لتبدأ المستشفى فورا في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، موجها في ذات الوقت بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا حتى نتخلص منه تماما.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ برؤساء المدن والأحياء ومديري مديرات الخدمات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وانتخابات مجلس الشيوخ.

وقرر المحافظ، رفع حالة الطوارئ بجميع المديريات ووقف الإجازات لجميع المسؤولين بالجهاز التنفيذي خلال تلك الفترة، وأن يكون هناك من يتواجدون في العمل صباحا ومساء، مع تفعيل دور غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بباقي المدن والأحياء على مدار الـ24 ساعة، سواء في أيام العيد أو في فترة انتخابات مجلس الشيوخ المزمع إجرائها في أغسطس المقبل، مؤكدا على ضرورة تحديد وحصر ومتابعة استعدادات المقار الانتخابية المزمع إقامتها في مراكز الشباب والمدارس، والاطمئنان على جاهزيتها تماما للعمل، لإتمام العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمحافظة القليوبية.

وقرر المحافظ، تكثيف الحملات الرقابية والأمنية على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الرئيسية والغذائية، ومراقبة وضبط الأسعار لمواجهة الغلاء والتأكد من سلامة السلع المعروضة بالأسواق لاسيما خلال فترة العيد، كما وجه بتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الأساسية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار والتأكد من صلاحية المعروض من السلع لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

كما طالب المحافظ، بضرورة الالتزام من جميع المسؤولين بمختلف مواقعهم خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، والاستمرار في التصدى بكل حسم لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية من بداية ظهورها وبشكل فوري، وحتمية فرض سيطرة وسيادة القانون وإعادة النظر في سياسات وآليات التعامل للحد من هذه الظاهرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.

كما شدد برفع القمامة والتراكمات أسفل كباري المحافظة بالكامل، والاهتمام بطلاء واجهات المباني بالمدن والميادين الرئيسية والمباني المواجهة للطرق الرئيسية في أسرع وقت ممكن، والتنسيق والالتزام بدهان لون واحد ملائم ومتناسق في كل منطقة أوحي، لتحقيق شكلا تنسيقيا وحضاريا متميزا.

كما شدد المحافظ على استمرار الحملات على مواقف السيارات والالتزام بارتداء الكمامة وجميع الإجراءات الوقائية.

كما تابع الهجان، الموقف الحالي لملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، حيث شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء موجها بضرورة استقبال طلبات التصالح لكل من تقدم بطلب تصالح، مع سداد رسوم جدية تصالح بنسبه 25% من المخالفة في نفس وقت تقديم الطلب لإثبات جديته وإلا ستتم الإزالة فورا.