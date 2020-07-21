خفض الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني في 5 مدارس بالقليوبية

قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي الصناعي للعام الدراسي 2020/2021، بخمس مدارس بالثانوي الصناعي بناء على مذكرة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

جاء ذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الامور والطلاب، وجرى تخفيض الحد الأدنى ليكون كالتالي:- مدرسة بنها الثانوية الميكانيكية بنين 220 بدلا من 240 درجة- مدرسة الشهيد سامح عبد المعبود البطاوي صناعي بنات 220 بدلا من 235 - مدرسة الشهيد محمود ربيع عبد العزيز صناعي بنات 220 بدلا من 230 درجة- مدرسة كفر شكر الثانوية الصناعية بنين 210 درجات بدلا من 230 درجة - مدرسة شبرا الخيمة الصناعية بنات بيجام 225 درجة بدلا من 235 درجة.

وأشار المحافظ إلى أن النزول بالحد الأدنى تم بعد إجراء دراسة مستفيضة لإعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول، حفاظا على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.