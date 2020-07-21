رئيس التحرير

محمود مسلم

خفض الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني في 5 مدارس بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
11:47 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
محافظ القليوبية في مدارس المحافظة

محافظ القليوبية في مدارس المحافظة

قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي الصناعي للعام الدراسي 2020/2021، بخمس مدارس بالثانوي الصناعي بناء على مذكرة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

جاء ذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الامور والطلاب، وجرى تخفيض الحد الأدنى ليكون كالتالي:- مدرسة بنها الثانوية الميكانيكية بنين 220 بدلا من 240 درجة- مدرسة الشهيد سامح عبد المعبود البطاوي صناعي بنات 220 بدلا من 235 - مدرسة الشهيد محمود ربيع عبد العزيز صناعي بنات 220 بدلا من 230 درجة- مدرسة كفر شكر الثانوية الصناعية بنين 210 درجات بدلا من 230 درجة - مدرسة شبرا الخيمة الصناعية بنات بيجام 225 درجة بدلا من 235 درجة.

وأشار المحافظ إلى أن النزول بالحد الأدنى تم بعد إجراء دراسة مستفيضة لإعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول، حفاظا على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

 

اقرأ المزيد:

"تعليم القليوبية" تكرم الفائزة في مسابقة "الحكم للجمهور"

تعليم القليوبية تتابع حالة 8 طلاب أصيبوا بالإعياء في امتحان الثانوي

"تعليم القليوبية" تحرر محضرا لطالب مزق ورقة امتحان الفلسفة في طوخ

"تعليم القليوبية": تجمعات الطلاب بطوخ خارج الحرم الآمن وتم فضها في حينه

"تعليم القليوبية" تتابع التطورات الصحية لطالبين أصيبا بالإغماء

"تعليم القليوبية": تطبيق الإجراءات الاحترازية وحرم آمن للجان الثانوية

تعليم القليوبية توجه بمنع تجمعات الأهالي أمام لجان الثانوية

تعليم القليوبية: قبول 1000 اعتذار من مراقبي الثانوية العامة

"تعليم القليوبية" تعلن شروط التقدم الإليكتروني لرياض الأطفال