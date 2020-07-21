ضبط 1269 قضية تموينية خلال 24 ساعة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

· ضبط (1269) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:

· ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بدائرة قسم شرطة سوهاج أول الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحيازته (2 طن " دواجن") غير صالحة الإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

· ضبط مالك مخزن للوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة سوهاج أول الوايلى (بمحافظة القاهرة ) لحيازته (6.130 طن سلع غذائية "أرز أبيض – خل طعام – عدس – مكرونة – ملح طعام – زيت طعام ") مجهولة المصدر .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

· ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة سوهاج أول المطرية (بمحافظة القاهرة ) لحيازته (1.625طن سلع غذائية "أرز أبيض"- عدد (1080) عبوة "زيت طعام") مجهولة المصدر .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

· ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بدائرة قسم شرطة سوهاج أول السلام أول (بمحافظة القاهرة ) لحيازته (34980 قطعة مستلزمات طبية (كمامات) منتج نهائى وتحت التجهيز ، بالإضافة إلى 300 متر أقمشة) مستلزمات إنتاج ( مجهولة المصدر ) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

· تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (201) قضية بإجمالى مضبوطات (4403) عبوة سجائر.

· تم إتخاذ الإجراءات القانونية.