إعفاء المحلات من الإيجار 3 أشهر بالمنوفية.. والمستأجرون: كورونا زعلتنا

وافق اللواء إبراهيم احمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على إعفاء مستأجري ومستغلي الوحدات المؤجرة من قبل المحافظة أو الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، من القيمة الإيجارية المستحقة عليهم لمدة ثلاث أشهر وذلك للأنشطة التي جرى غلقها كليا الفترة الماضية، وكذا تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لمدة ثلاث أشهر للأنشطة التي جرى غلقها جزئيا وفقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقليل الآثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا لأصحاب الأنشطة التجارية، وذلك في ظل الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الفيروس بغلق المحال التجارية والحرفية أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا وغلق كلي لجميع المقاهي والكافيتريات.

وأبدى عدد من أصحاب المحلات التجارية الحاصلين عليها بالإيجار من قبل المحافظة، رضاهم عن قرار محافظ المنوفية، لافتين إلى أن انتشار فيروس كورونا المستجد أثر بالسلب على العملية التجارية ومبدأ البيع والشراء من قبل المواطنين، قائلين "كورونا زعلتنا"، مشيرين إلى أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء الحظر في الفترة الماضية أسهم في انتعاش حركة البيع والشراء.