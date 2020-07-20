محافظ المنوفية يكرم مدير الأمن الوطني بعد ترقيته

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، العميد أيمن شاهين مدير الأمن الوطني السابق بالمحافظة، مقدمًا له كل الشكر والتقدير على ما قدمه من جهد خلال فترة عمله، وقدم له درع المحافظة كهدية تذكارية، وهنأه على منصبه الجديد.

من جانبه، أعرب العميد أيمن شاهين عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة من محافظ المنوفية، مشيرًا إلى أنه سعد بالعمل وسط كوكبة متميزة بالمحافظة.

يُذكر أن "شاهين" تم ترقيته إلى درجة مفتش في وزارة الداخلية في الحركة الأخيرة.