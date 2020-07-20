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محمود مسلم

محافظ المنوفية يكرم مدير الأمن الوطني بعد ترقيته

كتب:

إبراهيم الديهي
10:13 م | الإثنين 20 يوليو 2020
محافظ المنوفية يكرم مدير الأمن الوطني في المنوفية

محافظ المنوفية يكرم مدير الأمن الوطني في المنوفية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، العميد أيمن شاهين مدير الأمن الوطني السابق بالمحافظة، مقدمًا له كل الشكر والتقدير على ما قدمه من جهد خلال فترة عمله، وقدم له درع المحافظة كهدية تذكارية، وهنأه على منصبه الجديد.

من جانبه، أعرب العميد أيمن شاهين عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة من محافظ المنوفية، مشيرًا إلى أنه سعد بالعمل وسط كوكبة متميزة بالمحافظة.

يُذكر أن "شاهين" تم ترقيته إلى درجة مفتش في وزارة الداخلية في الحركة الأخيرة.

 

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