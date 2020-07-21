بلاغ يتهم ملاحظين بمنع طالبة ثانوي من تمزيق ورجة الإجابة في بنها

تجري نيابة قسم بنها بمحافظة القليوبية، تحقيقات موسعة في واقعة اتهام ولي أمر ملاحظين بلجنة مدرسة بنها الثانوية بنات، بمنع ابنته من تمزيق ورقة امتحان مادة الفيزياء خلال امتحانات الثانوية العامة التي انتهت اليوم.

وتقدم ولي الأمر ببلاغ ضد ملاحظي اللجنة، اتهمهم فيه بمنع ابنته من تأجيل الامتحان وتمزيق ورقة الإجابة لعدم تمكنها من الحل ورغبتها في تأجيل الامتحان للدور الثاني، للحصول على درجة الامتحان كاملة. جرى استدعاء الملاحظين لسؤالهم في البلاغ.

وعلق عبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية على الواقعة، قائلا "إن ما فعله ملاحظو لجنة الامتحان هو الصواب، بمنعهم الطالبة من تمزيق الورقة لأنه إجراء غير قانوني ويعرضهم للمسألة القانونية في حالة قيام الطالبة بذلك".

وأضاف "فتح الباب": "لا يجوز للطالب بعد دخول لجنة الامتحان والاطلاع على الأسئلة، أن يعتذر عن عدم أداء الامتحان، وإذا كان الطالب يريد الاعتذار فعليه أن يتقدم بالاعتذار قبل بدء الامتحان وليس داخل اللجنة".

وتابع: "عقب دخول الطالبة اللجنة لأداء امتحان مادة الفيزياء، طلبت منهم تمزيق الورقة والاعتذار عن الامتحان لدخول دور ثان، الأمر الذي رفضه الملاحظين وطلبوا منها الجلوس والحل وأن تهدأ قليلا، إلا أن الطالبة رفضت وأصرت على موقفها فأخذوا الورقة منها ومنعوها من تمزيقها، ثم حرروا محضر إثبات حالة بذلك".

وأنهى طلاب الثانوية العامة في محافظة القليوبية، مارثون امتحانات نهاية العام بمادة الجبر والهندسة والفراغية.