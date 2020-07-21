رئيس التحرير

محمود مسلم

بلاغ يتهم ملاحظين بمنع طالبة ثانوي من تمزيق ورجة الإجابة في بنها

كتب:

حسن صالح
02:12 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
امتحانات الثانوية بالقليوبية

امتحانات الثانوية بالقليوبية

تجري نيابة قسم بنها بمحافظة القليوبية، تحقيقات موسعة في واقعة اتهام ولي أمر ملاحظين بلجنة مدرسة بنها الثانوية بنات، بمنع ابنته من تمزيق ورقة امتحان مادة الفيزياء خلال امتحانات الثانوية العامة التي انتهت اليوم.

وتقدم ولي الأمر ببلاغ ضد ملاحظي اللجنة، اتهمهم فيه بمنع ابنته من تأجيل الامتحان وتمزيق ورقة الإجابة لعدم تمكنها من الحل ورغبتها في تأجيل الامتحان للدور الثاني، للحصول على درجة الامتحان كاملة. جرى استدعاء الملاحظين لسؤالهم في البلاغ.

وعلق عبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية على الواقعة، قائلا "إن ما فعله ملاحظو لجنة الامتحان هو الصواب، بمنعهم الطالبة من تمزيق الورقة لأنه إجراء غير قانوني ويعرضهم للمسألة القانونية في حالة قيام الطالبة بذلك".

وأضاف "فتح الباب": "لا يجوز للطالب بعد دخول لجنة الامتحان والاطلاع على الأسئلة، أن يعتذر عن عدم أداء الامتحان، وإذا كان الطالب يريد الاعتذار فعليه أن يتقدم بالاعتذار قبل بدء الامتحان وليس داخل اللجنة".

وتابع: "عقب دخول الطالبة اللجنة لأداء امتحان مادة الفيزياء، طلبت منهم تمزيق الورقة والاعتذار عن الامتحان لدخول دور ثان، الأمر الذي رفضه الملاحظين وطلبوا منها الجلوس والحل وأن تهدأ قليلا، إلا أن الطالبة رفضت وأصرت على موقفها فأخذوا الورقة منها ومنعوها من تمزيقها، ثم حرروا محضر إثبات حالة بذلك".

وأنهى طلاب الثانوية العامة في محافظة القليوبية، مارثون امتحانات نهاية العام بمادة الجبر والهندسة والفراغية.

اقرأ المزيد:

محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الثانوية ببنها

كواشف حرارية وبوابات تعقيم تستقبل طلاب الثانوية أمام لجان القليوبية

لجان القليوبية تستقبل طلاب الثانوية لأداء امتحان الكيمياء والجغرافيا

لجان القليوبية تستقبل طلاب الثانوية بالكواشف الحرارية

تباين آراء طلاب الثانوية العامة في القليوبية حول امتحان الاستاتيكا

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة في بنها

حضور قليل لأولياء أمور طلاب الثانوية أمام لجان القليوبية

بمشاركة نائب متعافي من كورونا.. محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

لجان القليوبية تستقبل طلاب الثانوية العامة لبدء امتحان الإنجليزي

"تعليم القليوبية": تطبيق الإجراءات الاحترازية وحرم آمن للجان الثانوية