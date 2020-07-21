مد فترة استلام الملفات الورقية للمسجلين بمرحلة رياض الأطفال بالمنوفية

قرر أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، مد فترة استلام الملفات الورقية للمسجلين المرشحين للقبول بمرحلة رياض الأطفال، للتأكد من صحة البيانات، وتيسيرًا على أولياء الامور، وذلك من الخميس حتى الاثنين المقبلين، مشيرًا إلى استبعاد أي اسم لم يتقدم خلال هذه الفترة لتأكيد صحة البيانات، وتصعيد الاسم الذي يليه من قائمة الانتظار.

وشدد "سويد" على مديري عموم الإدارات بالتنبيه على جميع المدارس بضرورة الاعلان عن هذه المواعيد في مكان ظاهر بالمدرسة، بجانب إعلانه على الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم.

وأضاف وكيل الوزارة أنه سيتم إعداد محاضر لفتح قبول طلبات الالتحاق بالمدارس التي لم تستكمل الكثافة بها دون النظر للمربع السكني وفق قواعد القبول المعلنة، على أن يتم الغلق فور اكتمال الكثافة بالمدرسة.

وناشد "سويد" أولياء أمور الأطفال المسجلين بضرورة المتابعة المستمرة للموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل، لمتابعة نتيجة التنسيق مع المدرسة المتقدم لها خلال النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل، واستكمال باقي إجراءات التقديم لمن تم قبوله بالمدرسة.