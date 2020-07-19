استاذ هندسة بترول: المواطنون سيحرصون على التحول إلى الغاز الطبيعي المضغوط

شهدت الفترة الأخيرة اهتمام كبير بالغاز الطبيعي من قبل القيادة السياسية خاصة فيما يتعلق بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بدلا من البنزين أو السولار.

يأتي هذا الاهتمام نظرا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وهو ما يوفر الكثير على الدولة من مصروفات وأموال استيراد المواد البترولية والوقود من الخارج، كما أن استهلاك الغاز كوقود يوفر للمواطن 60% من مبلغ تموين السيارة بالبنزين.

ومن جانبه، قال الدكتور سعيد كامل استاذ اقتصاديات البترول والغاز الطبيعي بكلية هندسة جامعة السويس، إن محركات الغاز الطبيعي المخصصة متفوقة في الأداء لمحركات البنزين لأن الغاز الطبيعي له معدل أوكتان يصل إلى 130 تقريبًا ، في حين أن مستويات الأوكتان الفائقة والخالية من الرصاص تبلغ 95 و97 على التوالي.

واضاف في تصريحات لـ"الوطن" أنه في المستقبل يتوقع أن العديد من المواطنين سيحرصون إما على التحول إلى الغاز الطبيعي المضغوط أو شراء مركبات الغاز الطبيعي.