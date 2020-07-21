إزالة 2271 تعديا واسترداد 203 آلاف متر من أملاك الدولة بالغربية

قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، في بيان له اليوم، إن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي أسفرت عن إزالة 2271 تعديًا منذ 16 مارس الماضي حتى اليوم.

وأوضح محافظ الغربية، إزالة 773 تعديًا علي الأراضي الزراعية بمساحة 40 فدانًا وقيراطين و3 أسهم، وإزالة 685 مخالفة بناء بمساحة 86 ألف و564 مترًا، إلى جانب إزالة 813 تعديًا علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 203 ألف و383 مترًا مربعًا.

وأكد "رحمي" أنه لا تهاون مع أي مخالفات، وتطبيق القانون بكل شدة وحزم، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية.