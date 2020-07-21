حملات مكثفة لأعمال النظافة والتجميل بالمحلة الكبرى

وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف حملات النظافة ومتابعة الحالة العامة للشوارع أولًا بأول، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وفي هذا السياق، نظم حي ثان المحلة الكبرى برئاسة المحاسب أحمد المغاورى، حملة نظافة مكبرة في نطاق الحي شملت شوارع عبدالحي شاهين، وشارع نادي الشرطة، الي جانب شريط السكة الحديد.

وقال المحاسب أحمد المغاوري، رئيس حي ثان المحلة أنه تم تفقد أعمال التطوير والتجميل بالجزيرة الوسطى بنطاق حي ثان المحلة، للوقوف على سير العمل ومدى التقدم المحرز في العمل.