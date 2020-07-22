إزالة فورية لـ 52 حالة تعد على أملاك الدولة بالسادات 

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تنفيذ إزالة فورية لعدد 52 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة بمنطقة الخطاطبة المحطة بمركز السادات وذلك ضمن أعمال الموجة الـ 16لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون.

كما كشف محافظ المنوفية عن أنه تم إزالة 490 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية منذ انطلاق أعمال الموجة لإزالة التعديات، حيث تم تنفيذ إزالة 307 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 47249 مترا وإزالة 183 حالة تعدى على الأراضى الزراعية، بإجمالى مساحة 176 فدانا و5 قيراطات و11 سهما.

ووفقاً لتقرير غرفة العمليات المركزية تم أمس الثلاثاء إزالة 91 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة و3 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار تنفيذ الموجة الـ (16) لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق المحافظة، مؤكدا تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات والتعامل بكل حزم مع كافة التعديات وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.