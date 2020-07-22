تعرف على مواصفات الأضحية السليمة

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الوزارة متمثلة في قطاع تنمية الثروة الداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية تنظم حملات لشوادر بيع الأضاحي للاطمئنان من سلامتها وجودتها.

وأوضح "سليمان" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن شروط والمواصفات العامة للأضحية السليمة تتمثل في التدقيق في رأس الأضحية بحيث تكون رأسها لأعلى وليس لأسفل، كما أن عيونها لابد أن تكون لامعة، وألا تكون العينين أو الأنف بهم إفرازات أو دموع، ولا توجد بها نهجان أو كحة أو عطس، وألا يكون هناك لُعاب يسقط بشكل كبير.

وأكد أنه لا يجب أن يكون لدى لسان الأضحية بثور أو تشققات، وعند محاولة نزع الصوف يكون ثابت في مكانه ولا ينزع بسهولة، وعند ملامسة الجلد أسفل الفروة أو الصوف لا يجب أن يكون هناك تشققات أو تقرحات، والقوائم تكون ممتلئة، وألا تكون البطن منتفخة أو متحجرة، وأن يكون نشيطا غير كسولا، "لما بحركه يجي معايا".